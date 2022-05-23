Türkiye Gazetesi

Pendik’te oynanan 1. Lig amatör takımlarından Pendik Çamlık Spor ile Fetih Kelkit Spor arasında oynanan müsabakada tansiyon bir anda yükseldi. Tansiyonun yükselmesiyle saha bir anda karıştı. Futbolcular sinirden birbirlerine yumruk yumruğa saldırırken, yeşil saha bir anda ringe döndü. Çıkan kavgada 4 futbolcu yaralanırken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

4 FUTBOLCU DARP RAPORU ALDI

Sporcuların birbirlerine tekme tokat girmesiyle olaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga ekipler tarafından sonlandırılırken yaşanan kavgada 4 futbolcu yaralanarak darp raporu aldı.

“LİGDEN ÇEKİLMEYİ DAHİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Deplasmana gittiklerini ve hem rakibin kendilerini yenmelerine rağmen saldırdığını ifade eden Fetih Kelkit Teknik direktörü Hüseyin Yıldırım, "Maçın bitiminin son saniyesinde maç 2-2 idi. Son saniyelerde yediğimiz gol ile yenildik. Mağlubiyete üzülmüyorum, istersem 5-0 yenileyim, maçtan sonra oyuncularıma yapılan aşırı tepki ve müdahale ile ben çıldırdım. 40 yıllık futbol hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir mantığı kabul edemiyorum. Şikayetçi olduk, darp raporu aldık. Çarşamba günü kısmetse futbol federasyonuna itirazımızı yapacağız. Gerekirse şu olaydan sonra ligden çekilmeyi dahi düşünüyoruz" dedi.

“DARP RAPORLARI ELİMİZDE”

Fetih Kelkit Spor oyuncularından Hasan Yel, "Önemli bir deplasman maçında son dakikada yediğimiz gol sonrası hakemin maçı bitirmesinin ardından bir arbede yaşandı. Anlamadığımız şekilde darp edildik. Darp raporlarımız elimizde mevcut. Biz oraya top oynamaya gittiğimiz halde bizi darp edenleri kınıyoruz." diye konuştu.

ÖZET I Abdullah Avcı'yı çıldırtan skor! Başakşehir - Trabzonspor 3-1 (Maç sonucu) Şampiyon Trabzonspor sezonu erken bitirmiş! Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Kupa'dan yarı finalde elenen Bordo-Mavililer, ligin son maçında konuk olduğu Medipol Başakşehir'den de fark yedi, Abdullah Avcı küplere bindi.

Trabzonspor Michy Batshuayi'nin peşinde Spor Toto Süper Lig'de sezonu, bugün oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla tamamlayacak Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları ve transfer çalışmaları başladı. Sabah'ın haberine göre bordo-mavili takım, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın yanı sıra sözleşmesi sezon sonunda bitecek Güven Yalçın'ı da gündemine aldı. Trabzonspor'un yeni sezonda, en az 7 transfer yapmak istediği belirtildi.

Kylian Mbappe, sportif direktörü ve teknik direktörü yedi! PSG kararının perde arkası... Kylian Mbappe'nin PSG'den kalması için "hocayı da sen belirle, kulübü sen yönet" teklifi sunulduğu iddia edilmişti... 23 yaşındaki yıldız imzayı atar atmaz Leonardo ve Pochettino'yu kovdu!