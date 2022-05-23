Türkiye Gazetesi

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, bu akşam saat 23.00’te Beyaz TV’de bir spor programına katılacak. Koç’un programa katılımına tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan üst üste tepki gösterdi.

TARAFTARLARDAN ÜST ÜSTE TEPKİ GELDİ

Beyaz Futbol programına canlı olarak konuk olacak olan Fenerbahçe Balkanı Ali Koç’a taraftarlar tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, kanalın daha önce yaptığı yayınlarda Fenerbahçe aleyhine bir tavır takındığını belirtirken Koç'un bu hamlesine tepki gösterdi. Ali Koç'a tepkiler kısa süre içerisinde gündem olurken, taraftarların bir kısmı programı izlemeyerek başkanı protesto edeceğini de belirtti.

İşte taraftarların tepkileri:

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