Türkiye Gazetesi

Avrupa liglerinde ilk 11’ler belli oldu. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES Süper Lig’inde en iyi ilk 11’ni seçti. Trabzonspor kadroya adeta veto vurdu. Galatasaray ve Beşiktaş’ta kadroya giren olmazken Fenerbahçe’de sadece Kim Min-Jae girebildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’TAN KİMSE YOK

Açıklanan kadroda Trabzonspor’dan 8 oyuncu en iyi ilk 11’de yer aldı. Geriye kalan üç oyuncunun ikisi İttifak Holding Konyaspor'dan diğeri de Fenerbahçe'den seçildi. Beşiktaş ve Galatasaray'dan ise hiçbir futbolcu kadroda yer almadı.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'in en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır

Bruno Peres

Vitor Hugo

Kim Min-Jae

Guilherme Haubert

Hadziahmetovic

Marek Hamsik

Dorukhan Toköz

Edin Visca

Nwakaeme

Cornelius

Ali Koç’un konuk olacağı kanal taraftarı ayağa kaldırdı! Tepkiler üst üste geldi Fenerbahçe sular bir türlü durulmuyor. Başkan Ali Koç’un Beyaz TV’de bu akşam canlı yayına katılacak olması Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada Koç’a tepki gösteren taraftarlar, kanalın daha önce Fenerbahçe aleyhine yayınlar yaptığını belirtti.

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