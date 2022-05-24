Türkiye Gazetesi

Türk sporu, birçok branşta Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla tarihî bir hafta yaşadı. Basketboldan voleybola, bokstan tekvandoya, kürekten ampute futboluna kadar Türkiye büyük başarılara imza attı. Basketbolda THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dörtlü Final’de bir kere daha Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

VURDUĞUMUZU DEVİRDİK

Kadın millî boksörler, vurduğunu devirdi. İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda millî sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçerken millî takımımız dünya şampiyonu oldu. Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Şennur Demir altın, Sema Çalışkan ve Elif Güneri ise bronz madalya aldı.

ŞAMPİYON AYDENİZ

İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası’nda Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz dünya şampiyonu oldu. Genç sporcu, 44 ülkeden 3 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda altın madalya kazandı.

TATAMİDE FIRTINA GİBİYİZ

Türkiye, İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu oldu. Millî tekvandocular organizasyonda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla, millî para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla takım hâlinde Avrupa’nın zirvesine çıktı…

FİLEYE SMAÇ VURDUK

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde bir kere daha tarihe geçti. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya’nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı siyahlı takım, kupayı 5. defa müzesine götürme başarısı gösterdi. Türk takımları da bu organizasyonda son 11 sezonun 7’sinde şampiyonluk kupasını kazandı.

AMPUTENİN KRALIYIZ

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde kupaya uzanmayı başardı. Finalde ev sahibi Wisla Krakow’u 5-2 yenen başkent ekibi, kupayı Türkiye’ye getirdi.

SÜPERSİNİZ GENÇLER

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa’da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında da millî sporculardan güzel haberler geldi. Türkiye, 25’i altın, 25’i gümüş, 42’si bronz olmak üzere 92 madalyayla oyunları bitirdi.

BİLEĞİNİZE KUVVET

İtalya’da hafta sonu düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası’nda millî sporculardan iki Avrupa şampiyonluğu geldi. Genç erkekler dört tek dümencili sınıfında milliîtakım, altın madalya elde etti. Genç erkekler iki çifte kategorisinde de Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli finalde: Rakibine şans tanımadı! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i mağlup eden milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.