Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta üçüncü Burak Yılmaz dönemi başlamadan bitti. Geçen sezon yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain’in önünde Lille’i şampiyonluğa taşıyan en önemli isim olan Burak, sözleşmesinin sona ermesiyle Fransız kulübüne veda etmişti. Vakit geçirmeden Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile görüşen tecrübeli yıldız, “Ben Beşiktaş’ın kongre üyesiyim. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak istiyorum. Para konuşmam” talebini iletti.

ÇEBİ OLABİLİR DEMİŞTİ

Fakat kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmıyor. Burak Yılmaz'a ilgimiz yok" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Burak Yılmaz ve Cenk Tosun sevdiğimiz oyuncular. Bizim şartlarımıza uyarsa neden olmasın” açıklaması yapmıştı. Siyah beyazlıların takımı gençleştirmek istediği biliniyor. Burak konusunda taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Kimi gelmesini isterken bir kısmı da yaşlı olduğunu dillendirdi.

BATSHUAYI’NİN MESAJI

Beşiktaş’ın sezon başında Chelsea’den kiraladığı Michy Batshuayi siyah beyazlı kulübe veda etti. Beşiktaş formasıyla 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik katkıda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı taraftarlara “Çok fazla kızgınlık var ama umarım beni iyi bir şekilde hatırlarsınız” dedi.

Beşiktaş'ın gözdesi Abdülkerim Bardakçı için hocası bile "kalıyor" diyemedi Konyaspor'un 5 milyon euro bonservis istediği 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş için gemileri yaktı. Teknik direktör İlhan Palut, 1-1'lik Beşiktaş-Konyaspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı.