Türkiye Gazetesi

Serie A'da şampiyonluk iki sezondur Milano'da kalıyor ama milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, kupayı bir türlü kaldıramıyor. Geçtiğimiz yaz 4 sezon formasını giydiği Milan'dan son şampiyon İnter'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon eski takımının şampiyonluğunu gördü.

YANLIŞ ATA OYNADI!

İtalyan devi 11 yıl sonra şampiyonluk yaşarken, taraftarlar da ezeli rakip İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'na tepki göstermeye devam etti. Milano derbilerinde sert tepkilere maruz kalan yıldız isim, Milano'daki kutlamalarda da tabuta koyuldu! Hakan'ın Milan'a attığı golden sonraki sevincinin maketi daha sonra tabuttan çıkarılıp yakıldı.

İnter geçen sezon 9 yıllık Juventus hegemonyasına son verip şampiyon olmuştu. Milan'la sözleşme uzatmayan Çalhanoğlu da şampiyon İnter'e imza atarak Milan taraftarlarının nefret listesine girmişti. Bu sezon İnter'le şampiyonluk mücadelesi veren Milan zafere uzanırken Hakan yine kaybeden tarafta yer almış oldu.

İtalya Seria A'da şampiyon Milan oldu Seria A'da Milan'ın 11 senedir süren şampiyonluk hasreti bitti. İtalyan ekibi, ligde şampiyonluğunu ilan etti.

PİOLİ MADALYASINI ÇALDIRDI

Milan, pazar günü Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı’ndaki kupa seremonisi ve kutlamalar sırasında Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı. 56 yaşındaki teknik adam kutlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya." dedi.

Pioli'nin madalyasını çalanlardan onu geri istemesi üzerine, Serie A Lig Yönetimi'nden yanıt gecikmedi. Serie A'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

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