Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor, Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmamasına tepki gösterdi... 26 sene sonra Süper Lig’e çıkan Adana Demirspor, ligi 55 puan toplayarak 9. sırada tamamladı. Takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli de bu sezonu 31 maçta 18 golle tamamladı ve sezonda gol krallığında aynı gol sayısını yakalayan Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber 2. oldu. Ancak Roberto Mancini tarafından milli takıma yine çağrılmadı.

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Mario Balotelli’nin İtalya Milli Takımı’na çağrılmamasının ardından Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ‘Ne Zaman?’ başlığıyla yapılan paylaşımda, “Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye’deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli’nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman" ifadelerine yer verildi.

Son oynanan Göztepe maçında 5 gol atan 31 yaşındaki santrfor Adana'da kariyerinin yeniden ayağa kaldırmış ve teknik direktör Mancini tarafından 7 yıl sonra yeniden Azzurri forması verilmesi gündeme gelmişti.

KARAGÜMRÜK'TEN DE EMRE MOR TEPKİSİ

Fatih Karagümrük, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’a Emre Mor'u çağırmadığı için tepki gösterdi; “Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor’u Milli Takım’a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir”

Son dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! Son dakika: A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Balotelli olay çıkardı mı? Yunus Akgün'den cevap Adana Demirspor'un milli yıldızı Yunus Akgün'den Mario Balotelli açıklaması...

Emre Mor İtalya'ya dönüyor... Karagümrük'te kendine getirdiler! Süper Lig transfer haberleri... Yabancı basında çıkan haberlerde Emre Mor'un Serie A ekipleriyle temas halinde olduğu belirtiliyor. Karagümrük'ün 1 yıl kiraladığı futbolcu, haziranda serbest kalacak. Pazar günü oynanacak Karagümrük - Fenerbahçe maçı için bir İtalyan kulübünün Karagümrük yönetiminden akreditasyon talep ettiği ve maçı yerinde izleyeceği öğrenildi.