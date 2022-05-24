Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da kedi skandalı! Kedileri çok seven devrik başkan Burak Elmas, Nef Stadı'nda gezinirken gördüğü bir kediyi sahiplenmiş ve kulübe emanet etmişti .Simba ismi verilen kedi taraftarlar arasında da şöhrete kavuşmuş, hatta GS TV'de canlı yayına bile çıkartılmıştı.

TORRENT'İ GÖNDERMEDEN KEDİYİ GÖNDERDİLER

Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da önce teknik direktör Fatih Terim gitti, ardından başkan Burak Elmas devrildi. Sarı-Kırmızlılar önümüzdeki günlerde yeni başkanını seçecek. Galatasaray'ın başına ya Dursun Özbek ya da Eşref Hamamcıoğlu geçecek.

Sabah'ın haberine göre; Camia seçimi beklerken fatura Simba'ya kesildi! Teknik direktör Domenec Torrent'in suyunu yedek kulübesinin kenarına koyduğu ve çok sevdiği kedi, "uğursuzluk getirdiği" gerekçesiyle kulüpten gönderildi ve yeniden sahiplendirildi.