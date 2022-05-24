Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin geçen yaz kadrosuna kattığı ve büyük harflerle "FORVET" diye tweet attığı Mergim Berisha, UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golünü attı... 24 yaşındaki Kosova asıllı Alman santrfor, D Grubu'nda 6. hafta mücadelesinde Royal Antwerp deplasmanında attığı nefis golle konuşulmuştu. UEFA Avrupa Ligi sezonun en iyi golü olarak Berisha'nın golünü seçti.

Fenerbahçe o maçta Belçika ekibini 3-0 mağlup edip gruptan çıkmayı başarmıştı. Sarı-Lacivertliler daha sonra Olympiacos'a elendi.

BERİSHA SATIŞ LİSTESİNDE

Avusturya'nın Salzburg takımında 5 milyon euroya transfer edilen Berisha, 34 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı. Taraftarın gözüne bir türlü giremeyen futbolcu son olarak "karısını dövdü" haberleriyle gündeme gelmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golünü atması, yönetimin de transfer masasında elini güçlendirmiş oldu.

Gelecek sezon daha etkili bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı satmak istiyor.

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