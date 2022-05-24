Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı kim olacak? Milliyet yazarı Şansal Büyüka, haziran ayında yapılacak TFF seçimlerinde Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkan seçileceğini iddia etti.

Nihat Özdemir'den boşalan başkanlık koltuğuna Servet Yardımcı vekalet ediyor. Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanı olacağını söyleyen Büyüka, şunları yazdı.

"BÜYÜK İHTİMALLE SEÇİLECEK"

"TFF'nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz yine de "Hayırlı olsun" diyelim. MHK ve Tahkim Kurulu değişmeyecek"

"Mehmet Büyükekşi, TİM'in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü'nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... İyi insan diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten "iyi" olması gereken insan için, artık "iyi" olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı. Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edecek."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Süper Lig'e çıktığından beri Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi kısa süre önce görevinden ayrılmıştı. Başarılı iş insanı; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

Hakem operasyonu Nihat Özdemir'in sonu oldu 13 hakeme yapılan operasyon sonun başlangıcı oldu. Önce Tahkim, kararı bozdu. Baykan’ın istifasını Kalkavan izledi, daha fazla duramayacağını anlayan Özdemir görevini bıraktı

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! Bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Özdemir’in görev süresinin bitmesine ise 1 yıl kalmıştı. Öte yandan TFF'de bazı üst düzey yöneticiler de görevi bıraktı.