Türkiye Gazetesi

Kedisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye çıkan İngiltere Premier Lig ekibi West Ham Unitedlı futbolcu Kurt Zouma, suçunu kabul etti. Zouma'nın cezasının 1 Haziran'daki duruşmada netleşeceği öğrenildi.

CEZASI 1 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, video görüntülerinde kedisine şiddet uyguladığını onayladı. Kardeşi Yoan ise videoyu çektiği ve sosyal medyada paylaştığı için hatalı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, 1 Haziran'daki duruşmada sanıkların cezasını açıklayacak.

Şubat ayında videoların sosyal medyada yayılmasının ardından Essex polisi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Zouma'ya, kulübü tarafından üst limitten 250 bin sterlin para cezası verilmişti. Olayın ardından Kurt Zouma hakkında suçlamalarda bulunan Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ise zarar gören kedileri Fransız futbolcunun elinden almış ve bakımlarını üstlenmişti.

Skandal hareketiyle tepki toplamıştı: Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı West Ham United’ın yıldız oyuncusu Kurt Zouma, çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeleyip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Skandal hareketin ardından önce kadro dışı bırakılan ardından da hakkında soruşturma açılan Zouma'nın bu defa da kedileri elinden alındı.

Kurt Zouma’dan skandal hareket: Çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi Fransa Milli Takım oyuncusu Kurt Zouma, sosyal medya hesabından paylaştığı korkunç video ile gündem oldu. West Ham United’ın yıldız oyuncusu, küçük çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeleyerek kahkaha attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fransız oyuncunun paylaşımına tepkiler üst üste gelirken, yıldız futbolcu konuyla ilgili açıklama yaptı.