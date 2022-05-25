Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın sezon başında kiraladığı genç yeteneği Yunus Akgün, Adana Demirspor’da gösterdiği başarılı performansla âdeta parladı. Sarı kırmızılıların altyapısından yetişen 21 yaşındaki yıldız adayı bu sezon Adana ekibinin formasıyla çıktığı 38 resmî maçta 9 gol atarken 17 de asist yaptı. Genç oyuncu hücumda verdiği muazzam katkı sonrası Galatasaray’a dönmeyi garantiledi.

ÖZEL HAZIRLANACAK

Yunus parçalı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. Yaz dönemi için özel bir program eşliğinde çalışacak olan genç yetenek, elde ettiği tecrübe sonrasında takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefliyor. Takımın yıldızı Kerem ile iki kanatta başarılı olacaklarını söyleyen Yunus Akgün “Bu buluşma hem bize hem takıma yarayacak. Sezonu iple çekiyorum” dedi.

ALKIŞLARLA UĞURLANMIŞTI

Adana Demirspor’a veda eden Yunus Akgün, başkan Murat Sancak ve takım arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı. Genç oyuncu Galatasaray ve A Millî Takım’ın değişmez oyuncusu olmak istediğini söyledi.

ULUSLAR LİGİ İÇİN NELSSON'A MİLLİ DAVET

Galatasaray’ın Kopenhag’dan 7 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, Danimarka Millî Takımı’na çağrıldı. UEFA Uluslar Ligi’nde sahne alacak olan 23 yaşındaki stoper bu sezon parçalı formayla ligde 36 maçta 3.240 dakika süre aldı ve bir gol attı.

Torrent içini döktü: Galatasaray'ı linç ediyorlar Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, “Daha ilk günden hedef olduk. Hakkımızda söylenenleri duyunca ‘Ben bu insanlara ne yaptım’ diye kendime sordum. Guardiola ile 11 yıl çalışmış, 23 kupa kazanmış bir teknik adama ‘acemi’ diyorlar” dedi.