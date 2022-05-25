Türkiye Gazetesi

Beşiktaş adına kötü bir sezon geride kalırken, siyah beyazlıların en büyük kazancı, Rıdvan Yılmaz, Emirhan, Serdar Saatçı, Emre Bilgin, Kerem Kalafat gibi gençlerin kazanılması olmuştu. Bu isimler içinde on birin değişmezi olan Rıdvan Yılmaz ise performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. İtalyan ekibi Torino’dan sonra bu sezon Avrupa Ligi’nde şampiyon olarak bütün dikkatleri üzerine çeken E. Frankfurt da 21 yaşındaki genç yıldızın peşinde.

DEVLER LİGİ KOZU

Önümüzdeki sezon tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Frankfurt’un Beşiktaş ile pazarlık aşamasında olduğunu belirten Sport1 yazarı Christopher Michel, Alman ekibinin bu transferde bir adım önde olduğunu ifade etti. Torino’un 4 milyon avroluk teklifi karşısında Almanların 4,5 milyon avroya çıktığı öğrenildi. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi “10 milyon avro getiren Rıdvan’ı alır” demişti. Teklif artmadığı sürece Rıdvan’ın gidişi zor görünüyor.

DEĞERİNİ KATLADI

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla transfermarkt verilerine göre piyasa değerini 2 milyon avrodan 5 milyon avroya yükselten sol bek oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023’te bitiyor. Rıdvan bu sezon 33 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

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