Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe uzun zaman sonra ilk defa bir hazırlık dönemine net bir kadroyla başlayacak. Başkan Ali Koç, “Yeni sezonda teknik direktörümüz ya İsmail Kartal ya Jorge Jesus olacak. Pazartesi açıklayacağız” sözlerinin ardından, “Jesus, 2,5 aydır Fenerbahçe’yi izliyor” diyerek Portekizliyi işaret etti. Koç’un, “Hem İsmail Kartal hem Jesus, 12-13 oyuncunun kalmasını istiyor” sözleri de Portekizli hocanın takımla ilgili yoğun mesaide olduğunu gösterdi. Jesus’un resmî olarak duyurulması için geri sayım başlarken kalacak oyuncular da aslında herkesçe malum.

YILDIZLAR YOLCU

İsmail Kartal’ın oluşturduğu omurga bozulmayacak. Kartal’ın ezberlenen 11’inin yanı sıra Pelkas ve Szalai’nin elde tutulması planlanıyor. Aslardan Kim, serbest kalma bedeli ödenirse, Rossi de astronomik bir teklif gelirse elden çıkarılacak. Gönderilecekler de net. Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın yanı sıra Gustavo, Tisserand ve Berisha kadroda düşünülmüyor. Valencia ile Novak’ın durumu henüz kesinlik kazanmış değil. Kiralık gönderilenlerin de yeni sezon planlamasında yeri yok. Teknik adam raporlarının ilk sırasındaki transfer golcü.

AVRUPA LİGİ'NE DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin eleştirilen forveti Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi. Alman oyuncu, 4 Kasım 2021'de deplasmanda oynanan maçın 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu gelişine vole vuruşla filelere göndermişti. Temsilcimiz o maçı 3-0 kazanmıştı.

KALEYE TAKVİYE

Berke ile yolları ayıran Fenerbahçe’de Altay’ın rakibi Sinan Bolat olacak. Sarı lacivertlilerle devre arasında anlaşan ancak Gent’in vetosuna takılan 33 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Millî eldiven bedelsiz olarak Fenerbahçe gelecek.

O İSİM BARDAKÇI

Ali Koç’un, “Başkanından izin alıp görüştüğüm” dediği oyuncunun Konyaspor’un başarılı stoperi Abdülkerim olduğu ortaya çıktı. Koç’un 27 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Konyaspor yıldız stoper içi 3 milyon avro bonservis talep ediyor.

Jesus'un raporu sızdı: Liste başı Seferovic Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Portekizli hocanın imzası için geri sayım sürerken istediği oyuncular belli oldu. Portekiz basını Seferovic ile Franco’yu yazdı

Jesus Jorge haftaya imzayı atacak Fenerbahçe Jorge Jesus ile bir sezonluğuna anlaştı. Ünlü teknik adam önümüzdeki hafta basın önünde resmî imzayı atacak