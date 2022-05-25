Türkiye Gazetesi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Günleri’nde söyleşiye katılan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler için "Onda görmüş olduğum yetenek, 16 yaşında hiç birimizde yoktu" dedi.

Başarılı teknik direktör şunları söyledi:

"Arda Güler 15 yaşında, ben Fenerbahçe’de Sportif Direktörlük yaparken profesyonel mukavele imzaladık. Ben de çok yetenekli bir oyuncuydum, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekli bir oyuncuydu. Arda Turan çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama Arda Güler’de görmüş olduğum yetenek, 16 yaşında hiçbirimizde yoktu. Ama sahip çıkarken onu doğru beslememiz ve doğru eğitmemiz gerekiyor. Gelişimini hep beraber göreceğiz. Ben çok büyük bir futbolcu olacağını ve Avrupa’da ülkemizi temsil edeceğini düşünüyorum."

HEDEFİ FENER'İN BAŞINA GEÇMEK

Emre Belözoğlu, genç bir Fenerbahçeli’nin "İleride yeniden Fenerbahçe Teknik Direktörü olmak ister misiniz?" sorusunu ise şu yanıtı verdi:

“Fenerbahçe’nin en zor günlerinde, en mutlu günlerinde orada oldum. Hep kendimi oraya ait hissettim. Galatasaray alt yapısında yetiştim, Avrupa kupası kaldırdık. Ama ben Fenerbahçeli Emre oldum. Hepimizin hayatta hayalleri var. Herkesin ağzında ‘yarım kalan hikaye’ diyorlar. Fenerbahçe benim için hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın kendisi oldu. O yüzden Fenerbahçe bizim için gönlümüzde en güzel yerde ve Allah nasip ederse teknik adamlığım daha da geliştikten sonra gözleri gülen kardeşlerimin yüzlerini güldürmek istiyorum. Bunu yapabilecek gücümüz, kuvvetimiz var. İnşallah bunu yapacağız. Türk futboluna hizmet ederken, inşallah bir gün Fenerbahçe’nin başında sizleri mutlu edeceğiz"

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