Türkiye Gazetesi

Chelsea'de Roman Abramovich dönemi kısa süre önce sona ermişti. Londra'nın Maviler'i artık resmen Amerikalılar'ın oldu.

İngiltere medyasında çıkan haberlerde, bir hükümet sözcüsünün "Dün gece geç saatlerde Birleşik Krallık, Chelsea'nin satışına izin veren bir lisans çıkarabileceğimiz bir konuma ulaştı." ifadelerine yer verildi. Chelsea'nin, 7 Mayıs'ta Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındığı açıklanmıştı.

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Böylece, Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea'nin yeni sahibi, resmi açıklamanın ardından belli olacak.

Yapılan son açıklamalarla, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla Chelsea Kulübü, Premier Lig ve Birleşik Krallık anlaşmaya vardı.

CHELSEA KAÇ PARAYA SATILDI?

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

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