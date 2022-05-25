Türkiye Gazetesi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fenerbahçe'nin Mesut Özil'le birlikte kadro dışı bıraktığı ve seneye takımda düşünmediği Ozan Tufan için Trabzonspor devrede! Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ozan için Fenerbahçe ile bir görüşme yapılmayacak. Ancak menajerine “eğer bonservisini bedelsiz alırsan, Abdullah hoca seninle çalışmak istiyor” mesajı gönderildi.

ABDULLAH AVCI'NIN TRANSFER LİSTESİNDE

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı transfer raporunu verdi… Habere göre; sol bek, sağ bek, sağ stoper ile 6 ve 8 numarayı beraber oynayacak bir oyuncu transferi istedi. 6-8 numara oynayacak oyuncu olarak Beşiktaş’la yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup gündemde. Sürpriz isimse Ozan Tufan oldu.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Eren Elmalı çalımı Fenerbahçe yakından ilgilendiği milli sol bek Eren Elmalı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor... Trabzonsporlu yöneticiler, şampiyonluk kutlamalarının ardından Kasımpaşa'yı ziyaret etti ve Eren Elmalı için transfer görüşmesi gerçekleştirdi. 21 yaşındaki futbolcu Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a da çağrıldı.

BEŞİKTAŞ OZAN TUFAN'DAN ÇIKTI

Ozan Tufan'ın ismi Beşiktaş'la daha çok anılsa da, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de tecrübeli orta saha için teklif gelmediğini söylemişti. Sezon başında Premier League'e giden milli futbolcu Watford'da tutunamayıp geri dönmüştü. Özellikle sosyal medyada yapılan "Premier League topçusu değilmiş evine döndü" yorumlarına çok takan 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Kendisini yeniden kanıtlamak isteyen Ozan Tufan'ın Trabzonspor ihtimalini gözden geöçirdiği ve ailesiyle bu konu üzerine düşündüğü öğrenildi. Abdullah Avcı ile tecrübeli futbolcunun arasındaki yakınlık da bu transferde önemli rol oynayabilir.

Guti'den Trabzonspor yorumu... "Şampiyon olmalarına şaşırdım" Real Madrid ve Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Guti Hernandez, AA'ya konuştu... İspanyol efsane, "Bu sene Ballon d'Or'u Benzema'ya vermezlerse Ballon d'Or'a inanmayı bırakırım" dedi. Guti'nin "Genellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı düşünülüyor. Açıkçası Trabzonspor’un şampiyonluğuna biraz şaşırdım" sözleri dikkat çekici..

Fenerbahçe ile Trabzonspor bu kez de Masouras için karşı karşıya Yunan basınına göre Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarı-Lacivertliler'e iki kez rakip olan ve döktüren Oylmpiacos'un yıldız futbolcusu Georgios Masouras'ı kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor da Bakasetas'ın yerini bu isimle doldurmanın peşinde...