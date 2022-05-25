Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre,2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den intikamı... Milli yıldız Trabzonspor yolunda! Son dakika Trabzonspor haberleri... Ali Koç'un talimatıyla Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Ozan Tufan için Trabzonspor devreye girdi. Milli yıldız onurunu kıran bu davranışının intikamını almak için Bordo-Mavililer'in teklifini fırsat olarak görüyor.

Guti'den Trabzonspor yorumu... "Şampiyon olmalarına şaşırdım" Real Madrid ve Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Guti Hernandez, AA'ya konuştu... İspanyol efsane, "Bu sene Ballon d'Or'u Benzema'ya vermezlerse Ballon d'Or'a inanmayı bırakırım" dedi. Guti'nin "Genellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı düşünülüyor. Açıkçası Trabzonspor’un şampiyonluğuna biraz şaşırdım" sözleri dikkat çekici..

Fenerbahçe ile Trabzonspor bu kez de Masouras için karşı karşıya Yunan basınına göre Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarı-Lacivertliler'e iki kez rakip olan ve döktüren Oylmpiacos'un yıldız futbolcusu Georgios Masouras'ı kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor da Bakasetas'ın yerini bu isimle doldurmanın peşinde...

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Eren Elmalı çalımı! Kasımpaşa'nın milli sol beki transfer kıskacında Fenerbahçe yakından ilgilendiği milli sol bek Eren Elmalı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor... Trabzonsporlu yöneticiler, şampiyonluk kutlamalarının ardından Kasımpaşa'yı ziyaret etti ve Eren Elmalı için transfer görüşmesi gerçekleştirdi. 21 yaşındaki futbolcu Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a da çağrıldı.