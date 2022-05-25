Türkiye Gazetesi

Anthony Nwakaeme ile Trabzonspor'un yolları ayrılıyor... Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldılza yeni sözleşme üzerinde anlaşma sağlayamadı ve görüşmeler tıkandı. Sabah'ın haberine göre; taraflar arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda farklılıklar devam ediyor.

NWAKAEME KAÇ PARA İSTİYOR?

Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a heykeli dikilen, bu sezon Karadeniz ekibinde attığı 12 gol ve yaptığı 10 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki forvet, 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro istiyordu. Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif etti. Sözleşmeyi ise 2 yıllık önerdi.

AĞAOĞLU AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Bizim başından beri çok büyük bir özveri ile uyguladığımız bütçe programımız var. Son çıkan spor yasası incelenirse bu sadece sportif yaptırımla değil görev başında bulunan başkan ve yönetimi 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle karşı karşıya bırakabilir. Biz kulübümüzün imkanları dahilinde kendisine yapılabilecek en yüksek teklifi yaptık. Artık oradan cevap bekliyoruz" diyerek son sözünü söylemişti.

Nwakaeme Trabzonspor'dan servet istiyor... Neden imzalamadığı şimdi anlaşıldı! "Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" diyen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif etti.

Anthony Nwakaeme: Parayı sorun edecek en son insanım Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" dedi.

Trabzonspor transfer haberleri... Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme'ye rest çekti; ya imzala ya git Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir türlü sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'ye rest çekti... Nijeryalı yıldızın önündeki kontratı imzalamak için 1 ay süresi var.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den intikamı... Milli yıldız Trabzonspor yolunda! Son dakika Trabzonspor haberleri... Ali Koç'un talimatıyla Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Ozan Tufan için Trabzonspor devreye girdi. Milli yıldız onurunu kıran bu davranışının intikamını almak için Bordo-Mavililer'in teklifini fırsat olarak görüyor.