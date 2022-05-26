Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe, Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de gol krallığına ulaşan Alexander Sörloth’un peşinde düştü. Golcü takviyesinde kararlı olan sarı lacivertliler, Beşiktaş’ın da gündeminde olan 26 yaşındaki Norveçli oyuncu için harekete geçti. Sezonu Real Sociedad’da kiralık geçiren Sörloth, İspanyol ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla Leipzig’in yolunu tutmuştu. Alman ekibi Norveçliyi kadrosunda düşünmüyor. Ancak 20 milyon avro ödeyerek aldığı golcü için 12 milyon avro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe ise bu yüksek rakamı aşmak için farklı formüller peşinde.

KRALDAN YEŞİL IŞIK

Süper Lig’e geri dönmeye sıcak bakan Sörloth’a senelik 2,6 milyon avro ve bonuslar içeren üç yıllık bir sözleşme teklif eden sarı lacivertliler, oyuncuyla prensip anlaşması sağladı. Şimdi sıra Leipzig’de... Alman ekibine sunulacak teklifin '6 milyon avro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay' olacağı belirtiliyor. Sörloth’u ikna ederek elini güçlendiren Fenerbahçe, Alman ekibiyle de orta yolu bularak transferi bitirmeyi hedefliyor. Çok sayıda talibi olan Norveçli için en ciddi alıcının Fenerbahçe olduğu da gelen haberler arasında.

MAZİYİ ARIYOR

Kariyerinin en parlak dönemini 2019-20’de Trabzonspor’da geçiren Sörloth, toplam 49 maçta 33 defa ağları havalandırırken, ligde 24 golle krallık yaşamıştı. Fenerbahçe’ye 4 maçta 4 gol atan Norveçli, Leipzig’de ise aradığını bulamadı

Sörloth transferinde son durum... Menajeri İstanbul'dan mutlu ayrıldı Alexander Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaş yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Norveçli golcü Süper Lig'e dönüyor...