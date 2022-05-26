Türkiye Gazetesi

Sivas Belediyesi, 200 otobüsle Sivasspor taraftarını İstanbul'a taşıdı. Kayseri Belediyesi de Kayserispor taraftarları için büyük bir taşıma organizasyonu yaptı.

KAYSERİSPOR OTOBÜSÜ TAŞLANDI

İstanbul'a sağ salim ulaşan iki takım taraftarları arasındaki gerginlik sosyal medyaya yansıdı. İddiaya göre, bir grup Sivasspor taraftarı pusu kurup bir Kayserispor deplasman otobüsünü taşladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından bir video paylaşatı. Özdağ, "Kayseri-Sivas maçı öncesinde gerilim yükseliyor. Sevgili Kayseri ve Sivassporlular, sizler al bayrağın altında Türk ordusunda silah arkadaşları olarak görev yapmış Türk çocuklarısınız. Sizin birliğiniz bütün şampiyonluklardan daha değerlidir. Hiç bir tahrike izin vermeyin" çağrısı yaptı.

200 otobüs Sivasspor taraftarı Kupa finali için İstanbul'a geldi Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında yarın İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen kırmızı-beyazlı taraftarları taşıyan 200 otobüs, Sivas'tan yola çıktı. Yiğidolar sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı ve maç saatini beklemeye başladı.

GÖRGÜ TANIĞININ ANLATTIKLARI...

Kavga anlarını yaşayan bir Kayserispor taraftarı olayı şöyle anlattı.

"Bir grup Sivasspor taraftarı pusu kurup bir Kayserispor deplasman otobüsünü taşladı. Bu diğer otobüslere çok daha farklı yayılıyor. Her farklı otobüste birilerinin abisi kardeşi var. Aynı yolda bizim iri ufaklı 400 otobüsümüz var. Bir sonraki tesislerde denk geliniyor. Bu sefer bizimkiler karşılayıp, saldırıyor. Neyseki Sivassporlular otobüsten inmiyor birkaç kişi harici. Bir başka tesislerde bizden başka bir grup yine karşılıyor ama orada da Sivassporlu birinin otobüsün önünde sağduyusu sayesinde otobüs kaçırılıyor."

SİVAS'TAN MİSİLLEME GELDİ

"E bu taşlama olayı bizimkilere yayıldığı gibi, saldırı olayları da Sivasspor otobüslerine yayılıyordur. Onların da yolda hiç yoksa 40-50 otobüsleri var aynı güzergahta. Eminim onların da diğer otobüste olup meraklandıkları vardır. Olayların tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Olmaması lazım. Ancak bu bir final karşılaşması ve taraftarların toplu olarak organize olduğu ve yolda denk gelmenin, kulaktan kulağa bir sürü yanlış şeyin yayılması da ön görülmeliydi. Daha bu işin bugünü ve dönüşü var. Yazık!!"

KARDEŞ ŞEHİR Mİ DÜŞMAN ŞEHİR Mİ?

"İki yanyana şehrin maçını İstanbul’a koyan TFF, sırf tribünde Istanbul’da daha fazla olurum diye önerilere uymayan Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz. Bu ikisine söyleyecek çok söz var! Herkesin sağ duyulu olması ve bir an önce sakinleşmesi lazım. Stadyum çevresinde de emniyetin mümkün olduğunca iki tarafı bir araya getirmemesi gerek."

DİNLENME TESİSİNDE KARŞILAŞTILAR

İHA muhabiri ise olayı şöyle haberleştirdi:

Olay, TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için Kayserispor ile Sivasspor maçına giden taraftarlar dinlenme tesisinde karşılaştı. Tarafların kavgaya aşlaması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayıran ekipler, taraftarları aralıklarla tekrardan İstanbul’a doğru gönderdi. Tekrardan kavgaya başlayan taraftarlardan yaralanan 8 kişi Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken taraftarların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın yanlış bir şey olduğunu belirten Kayserili Ahmet Kaya, “Bunlara ben hiç razı değilim. Futbol bu, futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım. İki şehir yan yana, komşu. Böyle şey olmaması lazım. Ayıp bir şey” şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay Sivasspor'da kalacak mı? Tecrübeli teknik direktörden sözleşme açıklaması Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Danişment İlkokulu’nda düzenlenen söyleşide, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili gelen bir soruya, “Yönetimle bazı şeyleri konuşmamız lazım. Burada bizim transfere de ihtiyacımız var, onları da yapabilirsek ona göre oturup konuşacağız” cevabını verdi.

Kayserispor - Sivasspor Kupa finali öncesi başkanların bilet polemiği Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın “Kayserispor biletleri sadece Kayseri taraftarına açtı. Biz bütün taraftarlara açıyoruz. Alım yapılabilir” ifadelerine ilişkin olarak, “Mecnun Başkan'a yanlış bilgilendirme yapılmış. Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır” dedi.