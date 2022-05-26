Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, 29 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda başkan Ahmet Nur Çebi yönetim listesinden kendi isteğiyle ayrıldı. Urgancılar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni dönemde başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer almayacağını açıkladı. Siyah-Beyazlı idareci şunları söyledi:

2.5 YILDIR GENEL SEKRETER

"BJK’de, Feda döneminde Genel Sekreter, Cefa dönemi olarak adlandırdığım son 2,5 yılda da Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. Son 2,5 yılda (çoğu anlatılamasa da) BJK menfaatleri için birçok doğru iş yaptığımız kanaatindeyim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunların gerçekleşmesini sağlayan Başkanımıza ve tüm destek verenlere müteşekkirim."

"Tecrübenin yükü ağırdır. Geleceği ayırt etmek için yeterli izan ve belleğe sahip olduğumu düşünüyorum. Futbolun planlaması ve mali disiplin ile Beşiktaş aidiyeti ve iletişim gibi yanlışlık yapılınca tarifsiz kayıplara yol açabilecek temel alanlara ve kurumsallaşma, liyakat gibi olmazsa olmazlara dair (yeni ve daha fazla) fikir ayrılığına gerek olmadığına inanıyorum."

Revizyon ve enerji: Beşiktaş, yeni yönetimiyle modern dünyaya ayak uyduracak Başkan Ahmet Nur Çebi yeni yönetime yedi yeni isim katacak. Asbaşkan Emre Kocadağ ise devam edip etmeme konusunda hâlâ kararsız.

FİKİR AYRILIKLARI YAŞANDI

"Bu nedenle yeni dönemde görev almak istemediğimi Başkanımıza birkaç kez ilettim ve nihayet dün akşam mutabık kaldık. Başkanımıza ve 29 Mayıs sonrasındaki BJK YK’na peşinen başarılar dilerim. Umarım tüm zorluklar geride kalmıştır. Yeni BJK YK’dan en önemli beklentim, ülke sporu için bir ilk olan ve çok emek verdiğim, 2009 - 2019 yılları arasındaki işlemlere dair KPMG tarafından hazırlanan özel amaçlı inceleme raporu ile ilgili başlatılmış olan hukuki sürecin sekteye uğratılmamasıdır. Allah BJK’i, BJK’e ihtiyacı olanlardan ve BJK’i sosyal ve ekonomik anlamda kendi sınıf atlama çabalarına alet etmek isteyenlerden korusun… Sağlıcakla…"

YENİ YÖNETİMDE KİMLER OLACAK?

Türkiyeg Gazetesi'nin haberine göre; şu andaki yönetimden Adnan Dalgakıran, Berkan Gocay, Erdal Torunoğulları ile Efe Bezci yeni dönemde yer almayacak. Çebi’nin yeni listesine Arda Ödemiş, Serhan Çetinsaya ve Hüseyin Yücel, Engin Baltacı, Ahmet Akçelik’in dâhil olması bekleniyor.