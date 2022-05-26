Türkiye Gazetesi

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu. Badmintonun, Türkiye’de gün geçtikçe yükselen bir grafiği olduğunu ifade eden genç sporcu, kariyeri ve hedefleriyle ilgili konuştu.

KADIN SPORCULAR ZİRVEDE

Geçtiğimiz hafta Türk sporunda elde edilen başarılarla ilgili görüşlerini aktaran Neslihan, “İzlediğimde gururlanıyorum. Hem Manchester’da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’ndaki başarılar, hem basketbol ve voleybolda, kadın boksunda çıkış yapan bir ülkemiz var. Bu çok gurur verici. Ben kendi badminton branşı bir yana, onları izlerken inanılmaz keyif alıyorum. Başarıları ile mutlu oluyorum. Umarım her zaman yükselen bir grafiğimiz olur” dedi.

BADMİNTON GELİŞİYOR

Badmintonun Türkiye’deki gelişimi hakkında konuşan Yiğit, “Badminton ülkemize yeni gelen bir federasyon, onun için gün geçtikçe yükselen daha fazla kitleye hitap eden bir branş. Altyapımız artık daha çok umarım altyapıdan artık büyüklere geldikçe madalyalar kazanan bir federasyon olarak devam edebiliriz” ifadelerine yer verdi.

HEDEFİ OLİMPİYAT ALTINI

2012 Londra Olimpiyatları’na badminton branşında katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan hedefleriyle ilgili de konuşarak şunları söyledi:

“Hedefim öncelikle bu madalyanın rengini değiştirmek. Bunu çok istiyorum. Şu anda dünya sıralamasında ilk 27’nin içerisindeyim. İlk 10 içerisinde, en iyiler arasında yer almak istiyorum. Umarım bir gün Olimpiyatlar’da o madalyayı boynuma takmak istiyorum.”

Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli badmintonculardan Polonya'da altın madalya Milli badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Polonya'nın Gniezno kentinde düzenlenen BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.