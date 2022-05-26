Türkiye Gazetesi

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada eski dünya bir numarası Çekyalı raket, dünya 227 numarası Fransız Leolia Jeanjean'a 75 dakika süren 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

PLİSKOVA GEÇEN YIL WIMBLEDON'DA FİNAL OYNADI

Pliskova, geçen yıl Wimbledon'da Ashleigh Barty'a yenilerek ikinci sırada yer almıştı.

Bu sonuçla turnuva sıralamasında ilk 12 sırada yer alan kadın tenisçilerden 7'si ilk 2 turda turnuvaya veda etti.

Fransa Açık'ın ilk turunda Barbora Krejcikova (2 numaralı seribaşı), Anett Kontaveit (5 numaralı seribaşı), Ons Jabeur (6 numaralı seribaşı) ve Garbine Muguruza (10 numaralı seribaşı) elenirken; Maria Sakkari (4 numaralı seribaşı), Karolina Pliskova (8 numaralı seribaşı) ve Britanyalı Emma Raducanu (12 numaralı seribaşı) ise ikinci turda organizasyona veda etmekten kurtulamadı.

Tenisin yeni yıldızları; Ons Jabeur, Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz... Tek erkeklerde Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer'in, tek kadınlarda ise Serena Williams ile Ashleigh Barty'nin uzun yıllardır büyük başarılara imza atarak domine ettiği kortlarda, bu sezon ise yeni isimler, kısa sürede elde ettikleri zaferlerle tenisseverlerin takdirini kazandı.