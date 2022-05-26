Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Mesut Özil'in M10 markası için Endonezya´da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladığı iddia edilmişti. Türkiye ile Endonezya arasında son günlerde mekik dokuyan 34 yaşındaki futbolcu, bugün de Jakarta kentindeki Gelaro Bung Karno Şehir Stadyumunda, genç takıma koçluk eğitimi gerçekleştirdi.

ENDONEZYA'YA KAHVECİ AÇMIŞTI

Mesut Özil´in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza atmıştı. Yıldız futbolcu burada katıldığı bir panelde Endonezya'da futbol oynama ihtimali sorulunca şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, orada kendimi mutlu hissediyorum. Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim. Endonezya'nın havası güzel."

Mesut Özil Endonezya'ya mı transfer oluyor... Yıldız futbolcudan kafa karıştıran paylaşım Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Samandıra'da antrenman yapması gerekirken Endonezya'ya gitti... Transfer görüşmesi ve ticari işleri için gittiği tahmin edilen yıldız futbolcu bu hamlesiyle yönetimle köprüleri atmış oldu.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa! Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'nun golcüsü "Gabigol" lakaplı Gabriel Barbosa'nın transferini bitirdiğini yazdı.