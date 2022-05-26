Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu. Buna göre; Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildi.

MALATYASPORLU BAŞDAŞ'A 2 MAÇ MEN CEZASI

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

8 kulüp PDFK'ye sevk edildi Süper Toto Süper Lig ekiplerinden 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi.

Aboubakar PDFK'ya sevk edildi TFF Hukuk Müşavirliği, Vincent Aboubakar'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

PDFK'dan Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi kararı TFF Disiplin Kurulu'nun PFDK'ya sevk ettiği Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ceza almadı.

Trabzonspor ve Beşiktaş PDFK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Akhisar Belesiyespor, Trabzonspor, Beşiktaş Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.