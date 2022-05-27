Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta gelecek sezonun transfer çalışmaları erken başlamıştı. Siyah beyazlılar Gedson Fernades’i devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor’a kiralamış, birçok yerli oyuncuyla da prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak gözler 9 numarayı arıyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, yeni golcünün kamp dönemine mutlaka yetişmesini istedi. Fransız teknik adam, oyun şablonunu yeni gelecek santrafora göre belirleyeceği için sportif direktör Ceyhun Kazancı’dan transferin bir an önce gerçekleşmesini istedi.

KİRALIK OLMAZ

Kartal’ın golcü listesindeki bir numaralı isim olan Alexander Sörloth konusunda ise dün olumsuz bir gelişme yaşandı. Norveçli golcü Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakarken, bir daha kiralık olarak bir yere gitmek istemediğini siyah beyazlı yönetime iletti. Bonservisi 12 milyon avro olan Sörloth için bu zamana kadar kiralama çalışmaları yapan siyah beyazlı yönetimin planları suya düştü. Öte yandan Fenerbahçe’nin de Sörloth için devreye girmesi sebebiyle pazarlıkların daha da artması bekleniyor.

PAZAR SEÇİM VAR

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların listeleri belli oldu. AHMET NUR ÇEBİ: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Umut Şenol, Mehtap Mutlu Şenferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş. FUAT ÇİMEN: Haldun Boz, Ersen Yılmaz, Ercüment M. Öztürk, Mehmet Pişkin, Ahmet Çongar, Hakan Atalay, Banu Noyan, Behzat Güven Cem.

LARİN'E MİLLÎ ŞOK

Beşiktaş’la sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin’in, Kanada Millî Takımı’ndaki geleceği de tehlikede. Kanada basınında yapılan yorumlarda Larin’in, Beşiktaş’taki performansının Dünya Kupası’nda ilk 11’de çıkmak için yeterli olmadığı ve yedek kalması gerektiği vurgulandı. Larin’in yerine Fransız ekibi Troyes’te bulduğu pozisyonları gole çevirme oranı çok daha yüksek olan 23 yaşındaki Ike Ugbo’nun 11’de olması bekleniyor.

YENİ ADAY JOSELU

Siyah beyazlılar Sörloth’ta yaşadığı olumsuzluk üzerine rotayı İspanya’ya kırdı. Deportivo Alaves’te forma giyen Joselu için temaslar hızlandırıldı. Haziran’da sözleşmesinin sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız, geçen sezon 37 maçta 14 gol ve 5 asistle etkileyici bir performans sergilemişti.

BIRAK BENİ SCHALK

∂ Beşiktaş’la olan kiralık sözleşmesi sona eren Can Bozdoğan için Schalke 04 ile pazarlıklar sürüyor. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Can, Alman kulübünden kolaylık istedi. Beşiktaş transferi 1 milyon avroya bitirmek istiyor. Alman ekibi ise en az 1,5 milyon avroda ısrarcı.

BEŞİKTAŞ’IN SON TEKLİFİ

Salih Uçan’ın yeni adresi belli oluyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Başakşehir’de kiralık olarak sezonu tamamlayan yıldız oyuncuyu Abdülkerim Bardakçı’nın transferinde kullanmak istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in de Salih Uçan’ı yeni sezonda kadroda düşünmediği öğrenildi.

GENT TALİP OLDU

Beşiktaş’ın sol bek bölgesi için düşündüğü isimlerden biri olan Kâzımcan Karataş için Belçika’dan rakip çıktı. Küme düşen Altay’dan ayrılması beklenen 19 yaşındaki oyuncuya Gent de talip oldu. İzmir ekibiyle 2026’ya kadar sözleşmesi olan Kâzımcan’ın piyasa değeri 600 bin avro.

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