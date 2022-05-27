Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Dile kolay tam sekiz sezon geçti Fenerbahçe’nin şampiyonluktan uzak kaldığı. Daha önce en uzun hasreti altı sezon olan sarı lacivertliler, 2013-14’ten bu yana dört farklı takımın zaferine şahit oldu. Galatasaray ile Beşiktaş 3’er, Başakşehir ve Trabzonspor 1’er defa şampiyonluk yaşarken, başkanlığı döneminde dört farklı takımın zaferini gören Ali Koç, buna dur demek üzere camiaya söz verdi. Geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalına konuk olan Koç, program sonrası camianın gönlüne su serpecek ifadeler kullandı.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Ali Koç “Beni biliyorsunuz büyük konuşmayı sevmem ama bu sefer hiç olmadığı kadar iddialıyım” diyerek cumhuriyetin 100. yılında ipi göğüsleyen taraf olacaklarını dile getirdi. Sabahın üçünde kendisini desteklemeye gelen taraftarların olduğunu hatırlatan Koç “Onlar yanımızda olduğu sürece daha güçlüyüz. Yeni sezonda da taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bu sezon tribünler dolduğunda, birlik olduğumuzda Fenerbahçe’nin neler yapabileceğini herkes gördü” diyerek şampiyonluğa camia olarak yürüyeceklerini dile getirdi.

GOLCÜDE FAVORİ

Golcü arayışındaki Fenerbahçe’de listenin ilk sırasında Alexander Sörloth yer alıyor. Norveçli golcüyle prensipte anlaşan sarı lacivertliler, 12 milyon avro bonservis talep eden Leipzig’le orta yolu bulmak için görüşüyor. Bu süreç kritik zira bir daha kiralık gitmek istemeyen Sörloth da bonservisinin alınmasını istiyor. Norveçlinin alternatifi ise Portekiz 2. Ligi’nden Joao Carlos. Academica küme düşse de 27 yaşındaki sambacı 30 maçta 17 golle sezonu kral olarak tamamladı. Bonservisi Estoril de olan Carlos, Jorge Jesus’un gözdeleri arasında.

FENER'DE MUTLUYUM

Başkan Ali Koç’un “Mesut Özil ticari işleri bıraksın, futbola odaklansın” uyarısından kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılan dünya yıldızı, bildiğini okumaya devam ediyor. Menajeri Erkut Söğüt, yaşanan krizi çözmek için Fenerbahçe yönetimiyle toplantılar yaparken, Mesut, ticaret anlaşmaları için Endonezya’da.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Endonezya’da ticaret ve sponsorluk anlaşmaları yapan Mesut Özil, bakanlarla da görüşmeler gerçekleştirirken, Fenerbahçe’ye ilgili açıklama yaptı. “Endonezya’da bir takımda oynar mısınız” sorusuna, “F.Bahçe’yle kontratım var ve mutluyum” cevabı veren Mesut, “Oynayacak olsam Bali United’ı isterdim” dedi.

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