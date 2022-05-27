Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor’u 3-2 yenerek tarihinde ilk kez bu kupayı kazanan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sitem etti. Maçı statta izleyen Alman teknik adamı Sivasspor'dan kimseyi çağırmadığı için eleştiren tecrübeli çalıştırıcı şunlar söyledi:

UĞUR ÇİFTÇİ 50 MAÇ OYNUYOR

"En çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim; biz 2 senedir Avrupa’ya gidiyoruz. Bu senede her şeyi yaptık kupayı kazandık. Bu takımın içinde bir kişi milli takıma gitmez mi? Uğur Çiftçi 50 tane maç oynuyor. Orada Kuntz var eski arkadaşım. Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma”

"FİNAL GİBİ FİNALDİ"

Çalımbay, Kupa zaferi için de şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı ve büyük hedeflerden bir tanesiydi. İki sezondan beri Avrupa’ya gidiyoruz, bu sezon da yine gideceğiz. Sezon başından beri iyi bir grafik çizdik zaman zaman kötü günler oldu. Ligi erken açtık, en son bitiren olduk ama hedeflerimizden şaşmadık. Türkiye Kupası hedeflerini gerçekleştirdik. Mükemmel bir maç oldu, hem bizim hem Kayseri açısından. İki takım da güzel mücadele etti. Final gibi finaldi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte beraber çok güzel bir şey yaptık ve ilk kupayı kazandık. Sözleşmem bitti ama kimseyle görüşmedim. Yarın Sivas’ta kutlamalar olacak. Ondan sonra yönetimle oturup konuşacağız ona göre geleceğimize bakacağız. Farklı düşüncelerim var ama şimdi benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi hak edenler hak ettiği yere gelmiyor."

Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Böylelikle yiğidolar söz konusu kupayı ilk kez müzesine götürdü.

200 otobüs Sivasspor taraftarı Kupa finali için İstanbul'a geldi Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında yarın İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen kırmızı-beyazlı taraftarları taşıyan 200 otobüs, Sivas'tan yola çıktı. Yiğidolar sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı ve maç saatini beklemeye başladı.