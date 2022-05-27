Türkiye Gazetesi

İngiliz futbolunun iki unutulmaz stoperi Rio Ferdinand ile John Terry, sosyal medyada birbirine girdi. Manchester United'ın efsane kaptanı Ferdinand, Chelsea'nin efsane kaptanı Terry'yi "En iyi 5 stoper" listesinde 5. sıraya yazına kavga çıktı! İkilinin arası futbolculuk yıllarında da pek iyi olmamıştı.

TERRY INSTAGRAM'DAN CEVAP VERDİ

İngiliz TV kanalı BT Sport'ta yorumculuk yapan Ferdinand, konuyu Liverpool stoperi Virgil van Dijk ile tartışırken, Liverpool'un yıldızı, kendisi, Nemanja Vidic ve Jaap Stam'ı Terry'nin önüne koydu. Chelsea efsanesi Terry, Instagram hikayesinde kariyeri boyunca etkileyici istatistiklerini gösteren ve 'istatistikler yalan söylemez' diyen bir gönderiyle saldırıya geçti ve geri döndü.

SONRA DA TWITTER'DA KAPIŞTILAR

İkili arasındaki polemik kısa süre içinde Twitter'a sıçradı. Ferdinand, kardeşi Anton'u içeren ırkçılık davasının ardından Terry'nin listede yer aldığı için 'şanslı' olduğunu belirtti. Terry, 2011'de Chelsea ile QPR arasında oynanan bir maçta Ferdinand'ın küçük kardeşine karşı ırkçı bir dil kullanmakla suçlanmıştı.

Ferdinand, Terry'nin Instagram hikayesine yanıt olarak şunları yazdı: "@JohnTerry26 Kişinin kendi rekorlarını ve istatistiklerini zorlamaya başlaması ne kadar kırılgan bir egoya sahip olduğunu gösterir. Kardeşimle olan ırkçılık davasından sonra seni ilk 5'e koyduğum için bile şanslısın"

KARDEŞİNE "PİS ZENCİ" DEMİŞTİ

John Terry ise Ferdinand'a bu kez şu karşılığı verdi: "Kırılgan bir ego diye bak, kendisini 1 numaraya koyuyor. Beni ilk 5'e koyduğun için teşekkürler."

Terry'nin Anton Ferdinand'a "Pis zenci" demesi kameralara yansımıştı. Terry, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan dört maç men cezası ve 220.000sterlin para cezası aldı, ancak sonra mahkemede aklandı.

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