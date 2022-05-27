Türkiye Gazetesi

Bundesliga devi Bayern Münih, Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi istiyor... Alman basını bugün transfer dünyasını sarsacak bir manşetle çıktı. Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski'yle köprüleri atan Bayern yönetiminin Mane ile bir süredir görüştüğü ortaya çıktı.

FİNALDEN SONRA GÜLE GÜLE DİYECEK

Bild gazetesinde yer alan haberde, Mane'nin yarın Real Madrid'le oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'a ayrılmak istediğini söyleyeceği iddia edildi. Senegal Milli Takımı'na Afrika Uluslar Kupası'nı kazandıran 30 yaşındaki Mane'nin İngiliz deviyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Yıldız forvet bu sezon 50 resmi maçta giydiği Liverpool formasıyla 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

MANE AYRILMAYA SICAK...

Sadio Mane geçtiğimiz günlerde sözleşme uzatma konusunda şunları söylemişti:

"Bu soruya şimdilik verebileceğim tek cevap; tamamen cumartesi günkü finale odaklandım. Finalden önce verebileceğim tek cevap bu. Final maçından sonra duymak isteyeceğiniz her şeyi söyleyeceğim." Liverpool Mane'yi 2016 yazında Southampton'dan 42 milyon euroya transfer etmişti.

LEWA'YA TAVİZ VERİLMEDİ

33 yaşındaki Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski'nin 3 yıllık yeni sözleşme isteğine olumsuz yanıt veren Bayern yönetimi, süper golcüsünün Barcelona'ya transferine engel olmadı. Almanlar'ın Lewa'yı takımda tutmak için ısrarcı olmamasının sebebi de ortaya çıkmış oldu.

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