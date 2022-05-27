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Volkan Demirel Karagümrük teknik direktörlüğünden ayrıldı
27.05.2022 - 12:38 | Son Güncelleme: 27.05.2022 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi. Kırmızı-Siyahlılar 40 yaşındaki teknik direktörle yolların ayrıldığını açıkladı...
Kaynak: Turkiyegazetesi.com.tr
Etiketler : Volkan Demirel,Fatih Karagümrük,
865614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/865614.aspx
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