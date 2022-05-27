Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de 18 golle, aynı gol sayısına sahip Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber gol krallığında ikinci olan Mario Balotelli, Türkiye’den ayrılmadan önce lunaparka gitti.

ÇARPIŞAN ARABALARA BİNDİ

Burada çarpışan araba ve çeşitli oyuncaklara binen Balotelli, Adanalılarla birlikte gönlünce eğlendi. Bir vatandaş ise Balotelli'nin bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

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