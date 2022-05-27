Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı... Real Madrid ile Liverpool, 1981 ve 2017'den sonra 3. kez Kupa 1 için kozlarını paylaşacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Avrupa ve dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yarın Paris'teki ünlü Stade de France’da yaşanacak. La Liga’da şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid ile İngiltere Premier Lig’de zirveyi son hafta Manchester City’ye kaptıran Liverpool’un kıyasıya mücadelesi sonucunda Avrupa’nın en büyüğü belli olacak. TSİ 21.45'te başlayacak mücadelenin hakemi Fransa'dan Clement Turpin.

Zorlu mücadele Exxen platforumdan canlı yayınlanacak. Real Madrid - Liverpool maçının şifresiz yayını Türkiye'de yok. Dünya üzerinde Real Madrid - Liverpool maçını canlı yayınlayan kanallar şunlar:

Amazon Prime Video (Ita)

Arena Sport (BiH)

Arena Sport (Cro)

Arena Sport (Ser)

BT Sport

BTV Action (Bul)

Canale 5 (Ita)

CBC Sport (Az)

C+ France

CMore (Fin)

CMore Sport (Fin)

COSMOTE Sport

DAZN Deutsch

Digi Sport 1 (Rom)

Eleven Sports (Por)

M4 Sport

Max Sport

MEGA

M+ Liga de Campeones

MTV 3

Nova Sport 3 (Cze)

Orange Sport (Rom)

Polsat Sport Premium 1

Prima Sport

RMC Sport

RTL 7 (Ned)

RTL (Bel)

Sky Sport (Aut)

Stan Sport (Aus)

SuperSport

TF 1

TV3+

TV4 (Swe)

TVi

TVP 1

Viaplay (Den)

ZDF

Ziggo Kanaal 14

Carlo Ancelotti, "Liverpool'dan 1981 finalinin rövanşını alacağız" dedi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool finalini "özel ve bir öç alma" maçı olarak değerlendirdi: "Eğer bu kupayı kazanmaya layıksak bu, finalde yapacaklarımızdan olacaktır, önceki maçlardan değil"

REAL MADRİD - LİVERPOOL 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi’nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0’lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0’lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İspanyollar 18, İngilizler 14 kez kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

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