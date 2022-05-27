Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımızın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kuntz'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak."

"Milli takıma ilk kez yogayı getireceğiz, zihinsel çalışmalar yapacağız."

"Kadro tercihinde benim için tek önemli kriter performans."

"Emre Mor ile iletişim halindeyim, onun için A Milli Takım kapısını açık tutmak istiyorum. Bu durum İrfan Can Kahveci için de geçerli."

Detaylar birazdan...

Stefan Kuntz: A Milli Takım'a yogayı getireceğiz A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Alman çalıştırıcının yapacağı yenilikler arasında yoga fikri dikkat çekici...

Rıza Çalımbay'dan Kuntz'a sitem... "Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma?" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım halinde sezon başından beri güzel işler yapıp tarihlerindeki ilk kupayı kazandıklarını ifade ederken, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü olan Beşiktaş’tan eski takım arkadaşı Stefan Kuntz’a, ‘Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma?’ diye sitemde bulundu.