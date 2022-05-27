Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberi... Son 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen ve bu yaz takımdan ayrılacak olan Domagoj Vida, Galatasaray'la görüşüyor. Sarı-Kırmızlılar, Marcao veya Nelsson'dan birine reddedilemeyecek bir teklif gelirse yerine Domagoj Vida'yı transfer etmeyi düşünüyor

BEŞİKTAŞ SÖZLEŞME UZATMADI

2018 Dünya Kupası'nda final oynadıktan sonra Fikret Orman döneminde Beşiktaş'a transfer edilen Hırvat stoper yıllık 3.5 milyon euro kazanıyordu. 33 yaşına gelen yıldız ismin takımda kalmasını isteyen Beşiktaş yönetimi, "Artık sana bu paraları veremeyiz. Son teklifimiz yıllık 1 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme" dedi.

Geçtiğimiz günlerde babası kalp krizi geçirdiği için Hırvatistan'a giden Vida, neyse ki babasını kurtardı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ın teklifini "Ailemle daha çok vakit geçirmek istiyorum" diyerek geri çevirdi. Vida'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve oyuncu boşa çıkacak.

Domagoj Vida'nın babası kalp krizi geçirdi! Hırvat stoper apar topar ülkesine gitti Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın babası kalp krizi geçirdi... Kalp masajıyla hayata döndürülen Vida'nın babası cuma günü baypas olacak... Ülkesine dönen 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsiz...

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Galatasaray ise Brezilyalı stoper Marcao ve Danimarkalı Victor Nelsson'dan büyük gelirler elde etmek istiyor. İki isimden birinin 15 milyon eurodan fazla bir rakama satılmasına kesine gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar'da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Vida'nın menajeri hem Dursun Özbek'e hem de Eşref Hamamcıoğlu'na ulaşarak futbolcusunu teklif etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vida konusunda "Vida'nın şartları ağır. Yumuşamadığı sürece bizimle olamazlar. Yılda 4 milyon, vergisiyle 5 milyon avro ve bunun karşılığı 400 milyon lira. Borcun yüzde 10'u. Vida'dan faydalandık. Neden 4 değil de 2 olmadı. 2 de olmayacak bir milyon olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da yıldızlar kaçacak Lyon, Kerem için, Lille ve Montpellier de Mustafa için fırsat kolluyor. Ancak oyuncuların menajerleri seçime hazırlanan Galatasaray’da görüşecek kimse bulamıyor