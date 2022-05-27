Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken her iki kanatta da oynayabilen bir isim düşündüklerini söylemişti. Bu ismi Emre Mor olduğu iddia ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe yönetimine bizzat Volkan Demirel'den "Alın, çok iş yapar" raporu verildi.

TERİM'İN BAŞARAMADIĞINI VOLKAN BAŞARDI

Fatih Karagümrük'ün bu yaz kiraladığı ve sözleşmesindeki madde gereği otomatik olarak 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı Emre Mor, İstanbul ekibinde kendine geldi. Kariyeri baş aşağı giden yıldız futbolcu teknik direktör Volkan Demirel'le futbola döndü. Yetenekli futbolcuya Fatih Terim tarafından Galatasaray'da şans verilmiş ancak fayda etmemişti. Bu sezon 5 gol ve 3 asistle 8 gollük skor katkısı veren Emre Mor'un opsiyonunu kullanarak takımına katmaya karar veren Fatih Karagümrük'e, Fenerbahçe'nin sürpriz bir teklifle geldi.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den intikamı... Milli yıldız Trabzonspor yolunda! Son dakika Trabzonspor haberleri... Ali Koç'un talimatıyla Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Ozan Tufan için Trabzonspor devreye girdi. Milli yıldız onurunu kıran bu davranışının intikamını almak için Bordo-Mavililer'in teklifini fırsat olarak görüyor.

OZAN TUFAN TAKASI

Emre Mor'la ilgili medyada yer alan son iddia Fenerbahçe'ye transfer olması için Ali Koç'un, Ozan Tufan artı 2 milyon euro gibi bir teklifte bulunduğu yönünde. İsmi Trabzonspor'la anılan Ozan Tufan'ın eşi nedeniyle İstanbul'da kalmak istediği biliniyor.

NASIL MİLLİ TAKIMA ALINMAZ

Volkan Demirel'in "A Milli Takım'ı hak ediyor" dediği Emre Mor, Stefan Kuntz tarafından kadroya alınmadı. Bunun üzerine VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Emre Mor, şu anda Türk pasaportu taşıyan en formda ve en iyi oyuncu. Stefan Kuntz'un bu kararına saygı duymuyorum. Bu karara saygı duyulamaz. Sezonun özeti. Türk futbolunda yaşanan birçok acayip şeylerin özetidir bu." dedi.

Son dakika: Stefan Kuntz'dan Emre Mor ve İrfan Can Kahveci açıklaması A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Milli Takım'ın aday kadrosuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Alman çalıştırıcı, "Emre Mor ile iletişim halindeyim, onun için A Milli Takım kapısını açık tutmak istiyorum. Bu durum İrfan Can Kahveci için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Emre Mor İtalya'ya dönüyor... Karagümrük'te kendine getirdiler! Süper Lig transfer haberleri... Yabancı basında çıkan haberlerde Emre Mor'un Serie A ekipleriyle temas halinde olduğu belirtiliyor. Karagümrük'ün 1 yıl kiraladığı futbolcu, haziranda serbest kalacak. Pazar günü oynanacak Karagümrük - Fenerbahçe maçı için bir İtalyan kulübünün Karagümrük yönetiminden akreditasyon talep ettiği ve maçı yerinde izleyeceği öğrenildi.

Volkan Demirel Karagümrük teknik direktörlüğünden ayrıldı Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi. Kırmızı-Siyahlılar 40 yaşındaki teknik direktörle Süper Lig'i 8. sırada tamamladı ancak başkan Hurma yola devam etmek istemedi.