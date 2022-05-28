Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi basının karşısında çıktı. 59 yaşındaki teknik adam, millî takıma alınmayan bazı oyuncuların yanı sıra teknik adam ve başkanların ithamlarıyla karşı karşıya kaldığını söylerken “Benim tek kriterim performans” çıkışında bulundu. Özellikle Mert Hakan, İrfan Can ve Emre Mor gibi kadroda olması beklenen isimlerle ilgili konuşan Kuntz “Herkese, bir sorunuz varsa kapım size açık dedim. Karşıdakini itham etmeden iletişim kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

GENÇLERE BAKACAĞIZ

Özellikle orta sahada çok fazla seçenek bulunduğunu belirten Alman teknik adam “Orkun, Salih, Hakan, Dorukhan’ı çağırdık... Bu isimlerin performanslarının daha iyi olduğuna karar verdik. İrfan Can ve Emre Mor için millî takım kapısını açık tutuyorum. Aynısı Mert Hakan için de geçerli. Takıma genç isimleri de çağırdık. Tiago Çukur’u dört maçta göreceğiz. Ferdi özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe’nin çıkışında büyük rol oynadı. Yunus Akgün harika özellikleri olan bir oyuncu… Gençlerin potansiyeline bakacağız” dedi.

“DEFTERİ AÇTIK”

Stefan Kuntz, “2024 Avrupa Şampiyonası defterini açmış durumdayız. Hedefimiz Uluslar Ligi’nde kısa sürede oynayacağımız 4 maçı da kazanmak” dedi.

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