Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Malumun ilamı; Jorge Jesus ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Yaklaşık 3 aydır süren flörtte imza için sözler verildi. Başkan Ali Koç’un Portekiz çıkarmalarının ardından prensipte anlaşma sağlanınca, Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique, detayları görüşmek için İstanbul’a gelmişti. Portekizli avukatın, Fenerbahçeli yöneticilerle yaptığı toplantılar da olumlu sonuçlandı. Henrique, Jesus’la beraber dönmek için evine döndü.

İKİ YILLIK MUKAVELE

Jorge Jesus’un önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelip, düzenlenecek bir basın toplantısıyla imzayı atacağı ve işbaşı yapacağı öğrenildi. 67 yaşındaki Portekizli teknik adamla, 2 yıllık mukavele yapılacağı, Jesus’un 6 yardımcısının da kendisiyle birlikte Fenerbahçe’de görev alacağı öğrenildi. Tecrübeli hocaya ödenecek rakam konusunda bir kesinlik olmasa da karşılıklı tavizler sonrası ekibiyle birlikte yıllık 7 milyon avroya imzayı kabul ettiği belirtiliyor. > M. Emin Uluç

DEV GİBİ BORÇ KAPIDA

Toplam 6 milyar 190 milyon 235 bin lira borç açıklayan Fenerbahçe’yi ağustos ayında yüklü bir ödeme bekliyor. Bankalar Birliğiyle yapılan anlaşmanın ilk ödemesi olan 350 milyon 773 bin 253 liralık faiz 31 Ağustos’ta hesaba geçmek zorunda.

FENER'İN EREN ISRARI

Yerli kalitesini artırma çabasındaki Fenerbahçe’nin önceliği Kasımpaşa’nın sol beki Eren Elmalı. Çok sayıda talibi olan 21 yaşındaki oyuncu için kıran kırana pazarlık sürüyor. Fenerbahçe, kaleye Sinan Bolat’ı, sağ beke de Bünyamin Balcı’yı düşünüyor.

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