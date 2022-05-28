Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta listeler belli oldu, gözler yarın yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin listesinde önceki yönetimden yedi kişi yer almazken, ayrılığı en çok dikkat çeken isimlerden biri İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi’ye olan yakınlığı, kulübün mali disiplini sağlaması yönünde attığı adımlar ve son yılın denetleme raporunun çıkarılmasındaki çalışmalarıyla bilinen Urgancılar’ın ayrılığının perde arkasında bir diğer yönetici Emre Kocadağ bulunuyor.

BALTACI DA ADAY

Mesut Urgancılar’ın, başkan Çebi ile yaptığı görüşmede liyakat gereği kendisinin ikinci başkan olması gerektiğini söyleyerek rest çektiği öğrenildi. Çebi ise defalarca Urgancılar’ı vazgeçirmeye çalıştı. Ancak tecrübeli yönetici son görüşmede de geri adım atmayınca listede kalan isim Emre Kocadağ oldu. Kocadağ’ın ikinci başkan olmak istediği ve bu konuda başkan Ahmet Nur Çebi’den olumlu cevap aldığı öğrenildi. Ayrıca Çebi’nin listesindeki yeni isim olan Engin Baltacı’nın da adı ikinci başkanlık için geçiyor.

9 NUMARA İÇİN...

Siyah beyazlıların golcü transferi için listesine giren son isim Jordy Caicedo oldu. Bulgaristan’da CSKA Sofia forması giyen Ekvadorlu oyuncu için girişimlere başlandı. Bu sezon 46 maçta, 22 gol ve bir asistlik performansı ile en formda dönemini yaşayan 1,87 boyundaki oyuncu, sol kanatta da görev yapabiliyor.

KORAY KARTAL’I İSTİYOR

Beşiktaş’ın stoper listesinde yer alan Koray Günter, siyah beyazlı formayı giymeye hazır. Ancak transferin önünde iki engel var. Birincisi Beşiktaş’ın stoper için öncelikli tercihi Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı’nın olması. İkincisi ise Koray için Hellas Verona’nın belirlediği 2,5 milyon avroluk bonservis...

MULEKA'YI ALALIM

Beşiktaş’ta golcü arayışları devam ederken Başkan Çebi’nin listesindeki yeni isimler transferde devreye girdi. Bir süredir Sörloth için görüşmeler devam ederken, Norveçli yıldızın yüksek maliyeti sebebiyle geçen sezon Kasımpaşa’da çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 5 asist yapan Muleka’nın tercih edilmesi yönündeki görüşün ağır bastığı öğrenildi.

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