Türkiye Gazetesi

Son dört sezondur bordo mavili formayı giyen Nwakaeme ile ipler kopma noktasına geldi. Ligde attığı 13 golle Trabzonspor’daki en golcü sezonunu yaşayan ve şampiyonlukta büyük payı olan Nwakaeme ile bir türlü anlaşma sağlanamadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu Nijeryalı yıldıza Hamsik’e verdikleri yıllık 1,5 milyon avroyu teklif etti. Nwakaeme’ye ayrıca 500 bin avro da imza parası önerildi. Ağaoğlu “Tavan ücreti teklif ettik, bunun üzerine çıkamayız” dedi.

SEVDİĞİMİZ BİRİ AMA...

Nwakaeme ise üç yıllık sözleşme ve bonuslarıyla birlikte yıllık üç milyon avroyu bulan ücrette ısrar ediyor. Yıldız oyuncu eğer istediği ücrette fedakârlığa gitmezse yollar ayrılacak. Nwakaeme’nin artık 33 yaşına geldiğini hatırlatan başkan Ağaoğlu “Sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir oyuncumuz. Belki de kariyerinin son imzasını ya da sondan bir önceki imzasını atacak. İyi bir kazanç beklemesi normal. Ancak kulübün mali durumunu göz ardı edemeyiz” diyerek durumu özetledi.

Nwakaeme ile ipler kopuyor! Trabzonspor ile Nijeryalı yıldız arasındaki görüşmeler tıkandı Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro isteyen sonra da "mesele para değil" diyen Anthony Nwakaeme'ye yol göründü... Trabzonspor yönetimi Nijeryalı'ya taviz vermiyor!

Nwakaeme Trabzonspor'dan servet istiyor... Neden imzalamadığı şimdi anlaşıldı! "Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" diyen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif etti.