Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Beşiktaş 2021 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurul toplantısına Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu ile kongre üyeleri katılım gösterdi. Kongre divan başkanlığına ise Uluç Gürkan seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı...

Ayrıntılar gelecek.

Beşiktaş Jordy Caecido için Bulgar kulübüne resmi teklifini iletti Transferde önceliği santrfor pozisyonuna veren Beşiktaş, Polonyalı golcü Adam Busca ve Ekvadorlu golcü Jordy Caecido'nun kulüplerini kapısını çaldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Caicedo ve Buksa transferleri için CSKA Sofya ve New England'a resmi teklif yaptı. .