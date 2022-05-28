Türkiye Gazetesi

Real Madrid, bu akşam Liverpool'la UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. Daha önce Kupa 1'i 13 kez müzesine götüren İspanyol devi, 14. şampiyonluk için Paris'te... Real Madrid'li futbolcular kazanmaya o kadar konsantre oldu ki, bu motivasyon bazı futbolcuların sözlerine bile yansıdı.

Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şifresiz maç yayını var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonunun en büyüğü kim olacak? La Liga'da şampiyon olan İspanyol devi, 2017'deki finalde Liverpool'u mağlup etmeyi başarmıştı. Premier League'de şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Liverpool, rövanş peşinde.

Real Madrid'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Federico Velverde, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı eşine tercih edebileceğini söyleyince sosyal medyada gündem oldu. Uruguaylı furbolcu dün gece maçın basın toplantısında "Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak, tüm oyuncuların hayallerini süsleyen, eşsiz bir deneyim. Onu kazanmak için hayatımdaki bir çok şeyden vazgeçebilirim. Oğlum hariç tabii ki, ancak eşimden emin değilim" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu şakasının mal olacağı sonuçları hemen farkedip "Hayır, hayır, şaka yaptım!. Ama çok şey verirdim... Her gün bir final oynamayı başaramazsınız. Umarım şampiyonluğu kazanabiliriz" diye kendisini düzeltti.

HERKES "KARISI KİM?" DİYE ARATTI

Valverde'nin bu sözleri haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlayınca herkes Valverde'nin eşinin kim olduğunu merak etti. Google'da dünya çapında binlerce kullanıcı "Valverde'nin eşi" veya "Valverde wife" yazıp arattı. Federico Valverde'nin eşi Arjantinli bir gazeteci ve TV sunucusu Mina Bonino. Çiftin, 2020 Şubat ayında doğan Benicio isimli bir oğulları var.

Eduardo Camavinga... Mülteci kampından Şampiyonlar Ligi finaline Real Madrid - Liverpool finali öncesi Eduardo Camavinga'nın röportajı gündemde... 19 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ailesi Kongo'daki iç savaştan kaçtığı için Angola'daki bir mülteci kampında doğup oradan dünyanın en iyi futbolcuları arasına girmeyi başardı.