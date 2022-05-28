Ankaragücü, kadrosunu Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yle güçlendirdi. TFF 1. Lig'deki 1 sezonluk misafirliğinde şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig'e geri dönen başkent ekibi, transfere hızlı girdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Ujpest Kulübünde forma giyen ve Gürcistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili İsmail Mert Fırat ile Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı ifade edildi.

Toplam 2 sezon formasını giydiği Ujpest'le Macaristan 1. Futbol Ligi'nde 51 maça çıkan Beridze, 17 gol kaydetti.

SABA LOBJANİDZE'Yİ DE GETİRMİŞLERDİ

Ankaragücü, 2019-20 sezonunda da Gürcü yıldız Saba Lobjanidze'yi transfer etmişti. 27 yaşındaki futbolcu takım küme düşünce Hatayspor'a transfer olmuştu. Saba sezonu 8 gol, 8 asistle tamamladı.

Süper Lig'in iki yeni takımı belli oldu! Ankaragücü geri döndü, Ümraniyespor merhaba dedi! Süper Lig'in iki yeni takımı belli oldu! Ankaragücü geri döndü, Ümraniyespor merhaba dedi! MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Süper Lig'e yüksele bir diğer takım ise Ümraniyespor oldu.