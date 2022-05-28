Türkiye Gazetesi

Ankaragücü, kadrosunu Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yle güçlendirdi. TFF 1. Lig'deki 1 sezonluk misafirliğinde şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig'e geri dönen başkent ekibi, transfere hızlı girdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Ujpest Kulübünde forma giyen ve Gürcistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili İsmail Mert Fırat ile Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı ifade edildi.

Toplam 2 sezon formasını giydiği Ujpest'le Macaristan 1. Futbol Ligi'nde 51 maça çıkan Beridze, 17 gol kaydetti.

SABA LOBJANİDZE'Yİ DE GETİRMİŞLERDİ

Ankaragücü, 2019-20 sezonunda da Gürcü yıldız Saba Lobjanidze'yi transfer etmişti. 27 yaşındaki futbolcu takım küme düşünce Hatayspor'a transfer olmuştu. Saba sezonu 8 gol, 8 asistle tamamladı.

Süper Lig'in iki yeni takımı belli oldu! Ankaragücü geri döndü, Ümraniyespor merhaba dedi! MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Süper Lig'e yüksele bir diğer takım ise Ümraniyespor oldu.