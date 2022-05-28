Türkiye Gazetesi

Chelsea'den yapılan açıklamada, anlaşma detaylarında nihai adımların dün gece atıldığı ve pazartesi gününden itibaren Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumun kulübün yönetimini devralacağı belirtildi.

LA DODGERS'LA KARDEŞ TAKIM

Böylece, Rus iş insanı Roman Abramovich'in 19 yıldır sahipliğini üstlendiği Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından hafta başından itibaren yönetilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararıyla Abramovich, kulübü zorunlu olarak satışa çıkarmıştı. Kulübün 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alınması için Birleşik Krallık, gereken izinleri hafta içi vermişti.

TODD BOEHLY KİMDİR?

Todd Boehly Amerikalı bir iş adamı, yatırımcı ve hayırseverdir. Greenwich, Connecticut merkezli bir holding şirketi olan Eldridge Industries'in kurucu ortağı, başkanı, CEO'su ve kontrol üyesidir. Ayrıca, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin geçici CEO'sudur.

1991 yılında Maryland, Bethesda'daki Landon Okulu'ndan mezun oldu. Ayrıca 1996 yılında College of William & Mary'den Finans alanında BBA ile mezun oldu. Daha sonra Boehly, London School of Economics'te okumak için geldi. Profesyonel kariyerinin başlangıcına doğru ilerleyen Boehly, 2001 yılında Guggenheim Partners'a geçmeden önce Boston'da Citibank ve CS First'te çalıştı.

Todd, Time Warner Cable ile Los Angeles Dodgers arasında, beyzbol serisiyle ilgili etkinlikleri yayınlayan SportsNet LA'yı büyütmek için yapılan bir anlaşmada rol oynadı.

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