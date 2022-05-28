Türkiye Gazetesi

Avrupa Karate Şampiyonası'nda iki altın madalya... Erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazandı. Kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur da Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Eda, finalde Slovak rakibi Kopunova'yla karşılaştı. Maçın başında aldığı puanla avantaj yakalayan milli sporcu, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

GÖLCÜKLÜ MİLLİ KARDEŞLER

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Erman, finalde İngiliz Wilkins'le karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Eda Eltemur'dan sonra kardeşi Erman'da altın madalya aldı ve Eltemur ailesi Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi. Kadın kumite 68 kiloda da Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya elde etmişti.

Eda Eltemur ile Erman Eltemur kardeştir.

GEÇEN YIL KIL PAYI KAÇIRMIŞTI

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 68 kiloda altın madalya kazanan Eda Eltemur, "Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak maça çıktım." dedi.

Başarılarının devam ederek artmasını temenni eden Eda, "Geçen yıl kıl payı kaçan Avrupa şampiyonluğunu, bu yıl finale kalarak kazanmayı başardım. İnşallah devamı artarak gelecek. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım." ifadelerini kullandı.

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