Türkiye Gazetesi

Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

GALATASARAY'LA ANILIYOR

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tudor, "Burada iyi bir çalışma ortamı ve harika bir oyuncu grubuyla çalışma şansı yakaladım. Benim için zor bir karar oldu. Gelecek sezon planlamasında kulüp başkanı ile farklı noktalarda yer aldığımız için ayrılıma kararı verdim." ifadelerini kullandı.

2017-18 sezonunun 2. yarısında Galatasaray'ı çalıştıran Tudor'un ismi Sarı-Kırmızılılar'daki başkanlık seçimi öncesi yeniden gündeme geldi. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları arasında Tudor'un da olduğu iddia ediiyor.

BAŞARISIZ DEĞİL, NEDEN AYRILDI?

Hellas Verona, bu sezon 53 puanla ligi 9. sırada tamamlamıştı. Futbolcu kökenli teknik adamlardan Tudor, Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından 2016-17 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-18 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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