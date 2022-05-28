Türkiye Gazetesi

İki sezondur Hatayspor formasını terleten Faslı kaleci Munir ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki kaleci ile yeniden anlaşılamadı.

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VAR

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübün menfaati doğrultusunda ayrılığın gerçekleştiği belirtilerek, "Hatayspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Faslı kaleci, Hatayspor ile 2 sezonda toplam 72 maça çıkarken, bu müsabakalarda 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Tecrübeli file bekçisine Süper Lig'den teklifler geldiği öğrenildi.

ÖMER ERDOĞAN KENDİSİ BIRAKTI

Hatayspor'u son 2 sezondur ilk 10'a sokan ve oyuncu geliştirme yönüyle de dikkat çeken teknik direktör Ömer Erdoğan'la yollar ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur Teknik Direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza ve ekibine kariyerinde başarılar diliyor, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" denmişti.

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