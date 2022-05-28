Türkiye Gazetesi

Kariyerinde; A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların teknik direktörlük görevini yürüten Şenol Güneş, açı bir haberle sarsıldı. Güneş'in kayınvalidesi Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE YARIN YAPILACAK TÖRENLE TOPRAĞA VERİLECEK

Şenol Güneş’in eşi Semra Güneş’in annesi Leman Kamiloğlu cenazesi yarın Trabzon'un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sülüklü Asri Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Şarkıcı Tarkan’ın acı günü: Çok sevdiğim bir abimi kaybettik Ünlü şarkıcı Tarkan bugün altığı bir acı haberle yıkıldı. Tarkan’ın kariyerinin ilk yıllarından bu yana beraber çalıştığı sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti. Tarkan, vefat haberini sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Kanserle mücadele eden Güler Işık’ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Güler Işık’ın annesi hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle yıkılan ışık, vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

İslam Memiş’in acı günü! Babasını kaybetti Altın ve dolar tahminleri ile yatırımcılara tavsiyeler veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu. Daha öncesinde babasının rahatsız olduğunu ve bunun için Ordu’ya gideceğini belirten İslam Memiş, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

AK Partili Milletvekilinin acı günü AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, anne acısıyla sarsıldı. Kahtalı'nın annesi 77 yaşında hayatını kaybetti.