Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde play off oynayacak olan Süper Lig şampiyonu Trabzonspor transfer hamlelerini sürdürüyor. "Takımda sirkülasyon yaşanacak, 6-7 oyuncu alacağız" diyen Abdullah Avcı'nın sol beki güçlendirmek istediği biliniyor. Bordo mavililerin bu bölge için sürpriz bir ismi gündeme aldığı ve İspanyol temsilcisi Sevilla'da forma giyen İsveçli sol bek Ludwig Augustinsson için teklifte bulunduğu belirtildi. İspanyol basını bu teklifin 4,5 milyon avro olduğunu haberleştirdi.

27 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon 5.5 milyon avroluk bedelle Bundesliga takımı Werder Bremen'den Sevilla'ya giden 28 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübünden bilgi istendi. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Augustinsson 1.81 boyunda ve sırasıyla Brommapojkarna, Göteborg, Kopenhag, Werder Bremen ve Sevila takımlarında forma giydi. Sevilla formasıyla bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı. Geçtiğimiz sezon tam 8 farklı ismi sol bek pozisyonunda oynatan Fırtına, bu sezon böyle bir durum yaşamak istemiyor.

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